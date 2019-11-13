"أشهرت إسلامها واختفت من الخمسينيات".. أبرز المعلومات عن الفنانة منى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة منى، واحدة من الفنانات المعروفات في فترة الأربعينيات والخمسينيات في السينما المصرية، أدوارها انحصرت في الفتاة الشريرة الغنية، التي تخطط لخطف قلب حبيب بطلة الفيلم.

ووفقا للناقد محمود قاسم نرصد لكم أبرز المعلومات عن الفنانة منى:

- هي ابنة المنتجة آسيا داغر، وابنة خالتها هي الفنانة ماري كويني، ولدت باسم "إلين" ثم غيرت اسمها لمنى.

- ولدت منى في بيروت بلبنان، في 13 نوفمبر، وتشير بعض المصادر إلى أنها من مواليد 23 نوفمبر.

- كان أول أفلامه "أما جنان" عام 1944 أمام الفنان حسن فايق والفنانة فردوس محمد، وبعده فيلم "هذا ما جناه أبي" في عام 1945، وكان آخر أعمالها فيلم "لمين هواك" عام 1954.

Advertisements

- قدمت 21 فيلما في 10 سنوات، معظم أفلامها ظهرت فيها باسم "منى"، وكانت من إنتاج والدتها من خلال شركة "لوتس فيلم".

من أبرز أعمالها "أما جنان" و" لمين هواك" و"ست البيت" و"شاطئ الغرام" و"قدم الخير" و"آمال" و"الدنيا حلوة"، وغيرها من الأعمال التي كانت غالبيتها من بطولة الفنانة شادية.

- في سنة 1950، كتبت القصة والسيناريو والحوار لفيلم "محسوب العائلة" من بطولة إسماعيل ياسين وتحية كاريوكا.

- في عام 1954، اعتزلت منى، مجال التمثيل، بعد أن وجدت أن أدوارها متشابهة، ويقال إن الاعتزال سببه زواجها من المحامي الشهير علي منصور.

- أشهرت منى إسلامها، ولم تظهر تليفزيونيا أو إعلاميا بعد عام 1954.

- رحلت الفنانة منى، عن عمر يناهز 77 عاما، في 6 يونيو 2000.