بعد اتهامها بالشماتة ورسالة والدة الشرنوبي.. أمل رزق تكشف حقيقة تصريحاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثُيرت مؤخرا، بعد ظهور الفنانة أمل رزق في مقطع فيديو، بدت فيه "الشماتة" في الفنان محمد الشرنوبي، خطيب ابنتها السابق، بسبب ما حدث له مؤخرا، خاصة إيقافه عن الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، وهذا ما دفع والدة الشرنوبي للرد عليها، عبر حسابها على فيسبوك.

وفي هذا الإطار، قالت رزق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الفيديو فُهم على نحو خاطئ، موضحة أنها لم تقل سوى ما أملاه عليها ضميرها، موضحة أن ابنتها "لمى" هي من تهمها أولًا وأخيرا، مضيفة: "أعوذ بالله من الشماتة، ربنا يخرجه من كل محنة على خير، ويقف معاه".

وأضافت: "منطقي أن كل واحد يتحمل نتيجة أخطائه، وربنا يهدي كل الناس، وبعدين موضوع انفصال لمى وشرنوبي قديم، ولكن الناس أعادت فتحه عقب انفصاله عن خطيبته ومديرة أعماله سارة الطباخ".

وتابعت: "وقت انفصال ابنتي والشرنوبي، لم نتحدث مطلقا في هذه القصة، إحنا ناس ملناش في الحوارات"، مضيفة أنها لم تقرأ منشور والدة الشرنوبي، وليست مهتمة بذلك.

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واختتمت: "الشرنوبي صغير اد لمى بنتي ومش محتاجة أتكلم عن طفل قد ولادي، أنا اسمي أمل رزق ومعروفة أنا مين ومش محتاجة أعمل كده".

كانت رزق قد قالت في الفيديو، الذي سبب الأزمة، أنها لا تشعر بالشماتة تجاه ما يتعرض له الشرنوبي، موضحة أن ابنتها هي من تركته وليس العكس، ولكنها في الوقت نفسه لم تتعاطف معه إطلاقا، لأن كل شخص يدرك ما يفعله، وأن ما يحدث هو ذنب كل شخص دخل بيت لم يعرف قيمته.

وردت والدة الشرنوبي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بـ"فيسبوك"، على تصريحات الأخيرة، قائلة: "بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جد قدامي بالصدفة، أنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة، على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي".

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا بإيقاف المطرب محمد الشرنوبي عن الغناء لحين انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ قضائيا أو و وديا.