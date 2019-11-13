محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة للفنانة يسرا، عقب تكريمها بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور نخبة من الفنانين والدبلوماسيين.
ونشرت دنيا، فيديو لكلمة يسرا خلال تكريمها، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك للنجمة يسرا على هذا التكريم العالمي.. إحنا متشرفين بيكي كنجمة مصرية عربية.. بالتوفيق دايمًا يا رب".
وكانت جمعية أميركا للإعلام الخارجي، قد كرمت الفنانة الكبيرة يسرا، باعتبارها نموذجاً لتاريخ صناعة الترفية في مصر.
يذكر أن، آرون لوبيل مؤسس ورئيس جمعية أميركا للإعلام الخارجي، قال خلال هذا الحفل أن "يسرا أيقونة في الشرق الأوسط وإلهام حقيقي لملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها بواشنطن.. دنيا سمير غانم لـ"يسرا": "متشرفين بيكي كنجمة مصرية عربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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