تعرف على موعد عزاء إبراهيم الفوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مهندس الإضاءة الدكتور إبراهيم الفوي، ويقام العزاء غدًا الخميس بمسجد عمر مكرم.
ونعى البيت الفنى للمسرح برئاسة إسماعيل مختار، وجميع العاملين به قد نعوا ببالغ الحزن والأسى المخرج والأكاديمي ومصمم السينوجرافيا الكبير الدكتور إبراهيم الفوي، الذي وافته المنية اليوم.
ورحل الفنان بعد حياة حافلة بالعروض المسرحية المميزة والتجارب النوعية، التى أثرت مكتبة المسرح بالعديد من الإبداعات.
الفنان الراحل له أعمال مسرحية، منها "الزعيم"، "اهتزاز"، "كعب عالى"، "دستور يا سيادنا"، وغيرها من الأعمال.
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