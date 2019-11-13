"دي مش بنتي".. حمادة هلال يوضح حقيقة صورة تسببت له في مشاكل أسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان حمادة هلال، حقيقة الصورة التي عرضته لمشاكل أسرية مع أولاده وزوجته، والتي كان قد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي جمعته مع طفلة صغيرة.

وكتب حمادة، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "بسم الله، ما شاء الله على جمال البنوتة القمر دي.. وطبعًا مش ولد زي ما الناس فاكرة وكاتبة في الأخبار إنه ابني.. بس ربنا يحفظها ويخليها لأهلها".

وأضاف: "هى مش بنتي، بس الصورة دي عملتلي مشاكل مع ولادي وافتكروني متجوز على مامتهم ومخلف من وراهم.. بس طبعًا ربنا يخليلي مراتي وولادي، وربنا يحفظ البنوتة الجميلة دي، وبرجع أقول تاني لكل المواقع دي مش بنتي".

يذكر أن، حمادة هلال، عرض له في رمضان 2019 مسلسل"ابن أصول"، وشاركه البطولة: سوزان نجم الدين وأيتن عامر وعدد كبير من الفنانين.