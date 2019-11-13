"مسؤوليتنا نحمي بعض وبلدنا".. رسالة نانسي عجرم بعد سقوط الشهيد "أبو فخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نانسي عجرم ، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" رسالة للثوار في لبنان، وذلك بعد سقوط الشهيد علاء أبو فخر أمس.

وكتبت نانسي، قائلة: "ما تسمحوا يحترق قلب إم على أولادها.. ما تسمحوا يفقد ولد أهله.. لبنان ما بيرجع إلا بوحدتنا..مسؤوليتنا نحمي بعض ونحمي بلدنا".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بمقتل محتج في بلدة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

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وأوضحت قناة "أم تي في"اللبنانية أن القتيل يدعى علاء أبو فخر عضو بلدية الشويفات، وهو عضو أيضا في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان رسمي، ملابسات الحادث، موضحا أنه في أثناء مرور دورية عسكرية في خلدة، جرى تدافع وتلاسن بين جنود الدورية ومجموعة من المتظاهرين حاولوا قطع الطريق، ما دفع أحد العسكريين إلى إطلاق النار لتفريق المحتجين، وقد جرى فتح تحقيق بشأن الحادثة.