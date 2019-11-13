من كتاب "أيام في بيت المحترم".. خطاب أرسلته ابنة ممدوح عبدالعليم لوالدها بعد أيام من رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

لا شيء يعوض الأبناء غياب آبائهم، خاصة إذا كان غيابًا قهريًا، نقف أمامه مكتوفي الأيدي، هذه المشاعر هي التي عاشتها هنا الابنة الوحيدة لممدوح عبدالعليم وهي تتلقى خبر وفاة والدها، بعد شهور من سفرها للندن لدراسة "marketing" في إحدى الجامعات هناك.

هنا لم تتمالك نفسها وكتبت لوالدها، خطابًا عبرت فيه عما تشعر به من فقد وشوق وحب لهذا الرجل الذي رحل عنها وترك فيها ما لا يرحل، الحب والامتنان لرجل علمها كل شيء، كتبت هنا خطابًا وضمنته والدتها الإعلامية شافكي المنيري بكتابها "أيامي في بيت المحترم" الصادر عن دار نهضة مصر.

ونرصد لكم نص خطاب هنا كما ورد في الكتاب:

بابا الحبيب

سأظل أفتقدك للأبد هتفضل في وجداني وذاكرتي، هفضل أحبك طول العمر، مش قادرة أقولك إزاي الدنيا صعبة ووحشة جدًا من غيرك؟!، مش متخيلة إني أصحي كل يوم من غير ما أشوف ابتسامتك الجميلة وروحك الرائعة وحبك اللي من غير شروط.

أقدر أقول ببساطة إني مش قادرة أستنى اليوم اللي هيجمعني بيك من جديد، ومتأكدة وقتها هكون في منتهى الأمان؛ لأنك هتكون معايا، اتمنيت تفضل جنبي أكتر، عشان تشوف بنفسك إزاي هكون ناجحة وقوية، ولسه مش متخيلة ولا مصدقة كم المناسبات والحاجات اللي هتفوتك وأفتقدك فيها، تخرجي في الجامعة أو يوم فرحي أو ميلاد أول طفل ليا، فقدانك شيء صعب جدًا، كنت كل شيء ليا في الدنيا وأفضل صديق بثق فيه والإنسان الوحيد اللي ساندني ووقف بجانبي.

أنت اللي عملت مني الإنسان اللي موجود النهاردة، هفضل ممتنة لكل شيء قدمته ليا، ساندتني ودعمتني في كل مراحل حياتي، عمرك ما وقفت بيني وبين أحلامي وياما ساعدتني أواجه مخاوفي، بشكرك يا بابا على كل اللي عملته علشاني وأوعدك إني هكمل كل اللي بدأته.

بابا أنا بحبك فوق الوصف، هتفضل رقم واحد في حياتي وللأبد.

بحبك

هنا ابنتك الوحيدة.

وأطلقت الإعلامية شافكي المنيري كتابها "أيام في بيت المحترم"، يوم الإثنين الماضي، عن قصتها مع زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم مع دار نهضة مصر بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة.

وحضر الحفل، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى، نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة، والدكتور مصطفى الفقي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم النجمة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سهير شلبي، والمخرج الكبير مجدي أبوعميرة الذي قدم مع عبدالعليم مجموعة من الأعمال منها "الضوء الشارد"، كما حضر المهندس أسامة الشيخ والإعلامية نشوى الحوفي والدكتور أشرف زكي والفنان محمد الشقنقيري والفنان خالد زكي وغيرهم.

خالد زكي وغيرهم.