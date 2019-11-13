فيديو| رانيا يوسف: "اشتموني.. أنا مبسوطة وماعنديش مشكلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة للجمهور، خلال لقائها في برنامج "Insider بالعربي".
وقالت رانيا: "أتمنى أعمالي تعجبكم، وتشتموني وتنتقدوني، اعملوا اللي إنتم عاوزينه، أنا مبسوطة ومعنديش مشكلة".
وتحدثت، خلال اللقاء، عن مسلسل مملكة إبليس قائلة: "الاسكريبت من أحلى المسلسلات اللي قريتها وعملتها، وهو بطولة جماعية وقصة مختلفة وجديدة تماما".
وأضافت: "مش خايفة من عرضه على النت الأول، المهم يسمع ويعمل صدى ويتشاف كويس".
وتنتظر رانيا عرض فيلم دماغ شيطان ومسلسل الآنسة فرح، كما تصور حاليا دورها في فيلم "صندوق الدنيا" مع باسم سمرة.
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