فيديو.. مكحل يحتفل بدخول "يا مكسر الدنيا" ضمن أفضل ٢٠ أغنية في تركيا

حقق المطرب المصري مكحل نجاحًا كبيرًا فى تركيا "يا مكسر الدنيا" التي تم إختيارها ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع.

قال مكحل عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله، سعيد جدًا بالإشادة بأغنية وكليب يامكسر الدنيا، واختيارها ضمن أفضل أغاني هذا الأسبوع فى واحدة من أهم الإذاعات فى تركيا، راديو مولا، شكرًا لكل من شارك فى

نجاح هذا العمل".

كان مقدم برنامج راديو "مولا" التركي الشهير قد تفاعل مع نغمات الأغنية، وأشاد بالكليب الذي حقق مايقرب من ٤ ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

أغنية "يا مكسر الدنيا" من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تصويره فى تركيا على

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مدار 3 أيام بمشاركة ملكة جمال صربيا، والكليب من إخراج المطربة نهال نبيل.

كما انتهى مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبومه الأول الذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف‪.‬

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