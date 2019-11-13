فيديو.. مكحل يحتفل بدخول "يا مكسر الدنيا" ضمن أفضل ٢٠ أغنية في تركيا

حقق المطرب المصري مكحل نجاحًا كبيرًا فى تركيا "يا مكسر الدنيا" التي تم إختيارها ضمن أفضل ٢٠ أغنية بتركيا هذا الأسبوع.
قال مكحل عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "الحمد لله، سعيد جدًا بالإشادة بأغنية وكليب يامكسر الدنيا، واختيارها ضمن أفضل أغاني هذا الأسبوع فى واحدة من أهم الإذاعات فى تركيا، راديو مولا، شكرًا لكل من شارك فىنجاح هذا العمل".
كان مقدم برنامج راديو "مولا" التركي الشهير قد تفاعل مع نغمات الأغنية، وأشاد بالكليب الذي حقق مايقرب من ٤ ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.
أغنية "يا مكسر الدنيا" من كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تصويره فى تركيا على
كما انتهى مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبومه الأول الذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبد الهادي، عمرو عبد الفتاح، أحمد عبد السلام ويحيي يوسف.
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الحمد لله 🙏🏻 سعيد جداً بالإشادة بأغنية وكليب #يامكسر_الدنيا واختيارها ضمن أفضل أغاني هذا الأسبوع فى واحدة من أهم الإذاعات فى تركيا🇹🇷راديو مولااا شكراً لكل من شارك فى نجاح هذا العمل 👏🏻 وشكر خاص للمستشار الإعلامي هشام أمين #مكحل Thank god! I'm very happy with the success of the song #Ya_Mekasar_ElDonia and its video, specially after choosing it as one of the week's favorite at one of the best radio stations in Turkey 🇹🇷 (Radio Mola FM). Thank you to everyone who participated in the success of this work.👏🏻 Special thanks to a media consultant Hisham Amen #Mekahal
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