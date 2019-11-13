فيديو.. يسرا تلقي كلمتها في حفل تكريمها بأمريكا

ألقت سفيرة النوايا الحسنة، النجمة يسرا كلمتها أثناء تكريمها من قبل جمعية أمريكا للإعلام الخارجي، أعربت من خلالها عن شدة سعادتها قائلة: "يا إلهي سوف أصاب بنوبة قلبية..شيء عظيم أن أحظى بأصدقاء رائعين وباستقبال حاشد وناس رائعين مثلكم.. شكرًا جزيلًا لهذا الشرف العظيم.. هذه هي قوة الفنون، التي دعمت التواصل حتى لو لم نكن نتقابل أو نتحدث نحن نحب ونحترم بعضنا البعض، هكذا نتواصل من خلال الفن الذي يصل من القلب إلى القلب".

ويستهدف تكريم "أيه أيه أم"، الأشخاص الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوى بقيم عالمية ومن

يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع وعلى رأسهم النجمة المصرية يسرا.

وجاء ذلك التكريم في الحفل العشاء السنوي السابع بولاية واشنطن الأمريكية.

صور.. يسرا في كواليس "لدينا أقوال آخرى"

يشار إلى أن النجمة يسرا شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسلها "لدينا أقوال آخرى"، والذي تم عرضه في ماراثون رمضان 2018.

والمسلسل من تأليف خالد أبو بكر، أمين جمال، عبدالله حسن، إبراهيم محسن، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من شيرين رضا،

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نجلاء بدري، أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، لطيفة فهمي، سامي مغاوري، محمد شاهين، نهى عابدين

حازم إيهاب.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية أميرة، التي تتعرض لصدمة نفسية في الحلقات الأولى، وذلك بعد فقدان إبنها محمد في ظروف غامضة، لذا تلجئ للذهاب لطبيبة نفسية، لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانه.

ومع تطور الأحداث تدخل أميرة في دوامة من المشاكل يتم خلالها اتهامها بجريمة قتل تدخلها السجن فتتأزم حالتها النفسية فيتم تحولها لمستشفى الأمراض النفسية.

ويساندها أبنائها وذلك بمساعدة المحامي الخاص بها وصديقتها والتي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، ثم تتوالى الأحداث في إطار إثارة تشويقي عن الكشف بمن قاتل ابنها، والذي يكون مفاجأة في نهاية المسلسل، حيث لم يتوقعه أحد.