فيديو.. موسى يدعم رامي جمال على مسرح ليالي المحروسة بموسم الرياض

وجه المطرب موسي رسالة للفنان رامي جمال، بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق؛ خلال مشاركته بفعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

قال موسي أثناء غنائه على مسرح "ليالي المحروسة": "اللي يزرع حب ومحبه هيحصد حب ومحبة، حبيبي

وأخويا الفنان رامي جمال من كام شهر كلمني بعد نزول أغنية تريند عشان يقولي مبروك امبارح بس عرفت وأنا في الرياض إنه تعبان من سنة، من سنة كان تعبان ومخبي لا اشتكي ولا اتكلم مع حد".

أضاف موسى: "رغم تعبه كلمني عشان يقولي مبروك مع العلم إننا متكلمناش قبل كدة مكالمته في الوقت دا فرقت معايا معنويًا أوي، النهاردة أنا بقول لرامي جمال أنا من جمهورك ومستني منك أغانيك وألحانك الجميلة".

كان المطرب موسي قد طرح مؤخرًا أغنية "الحلوة" وحققت نجاحًا كبيرًا، وتخطت مليون ونصف مشاهدة على موقع عرض الفيديوهات يوتيوب فى الأسبوع الأول من طرحها.

