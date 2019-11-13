فيديو.. تفاصيل نجاح ليلة بدر في موسم الرياض

شهدت ليلة بدر، والتي جاءت ضمن فعاليات ليالي موسم الرياض، والذي يأتي تحت راعية الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية.

ومن المفاجآت التي قدمتها الهيئة العامة في تلك الليلة، هي غناء الفنان الراحل، طلال مداح، على المسرح بتقنية الهولوجرام.

وقد جمعته مع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن مسيرة فنية خالدة، وأنتجت مجموعة من الأعمال العظيمة مثل: "زمان الصمت"، "قصت ظفايرها"، "عطني المحبة"، "ليلة تمرين"، "عشقت الليل".

وكانت الهيئة العامة للترفيه، كرمت الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، حيث تجاوزت مسيرته الفنية أكثر من نصف قرن في الأغنية

والشعر والثقافة السعودية.

وألقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، كلمته، قائلًا: "نتشرف نحن جميع الحضور بتكريمك، ونحن من نتشرف بوجودك معنا اليوم، هذه ليلة من ألف ليلة".

وأضاف: "كل المكان الذي تشاهدونه مصمم له ولقدره ولما قدمه طوال الـ 60 عام في مجال الشعر، وبهذه المناسبة وبعد الاستئذان منه إننا نستمر نسمي المسرح هذا في جامعة الأميرة نورة بمسرح البدر وهذا شيء بسيط وأنا شخصيًا أتشرف وكل

الموجودين يتشرفون بوجودك".

وعلق الأمير بدر بن عبدالمحسن على كلمة المستشار تركي آل شيخ قائلًا: "الأخ المستشار تركي آل الشيخ لك صادق الحب والثناء وكافي".

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كما تم تكريمه بإعطاء تمثال من الذهب الخالص، وذلك عقب كلمة المستشار تركي آل شيخ.

وأحيا السهرة المميزة، التي حملت عنوان "نصف قرن والبدر مكتمل" ، وهي ليلة من ألف ليلة وليلة، حيث يطغى سحر الكلمة وجمال الأغنية على كل ما عداه مع نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، وهم: "راشد الفارس، طلال سلامة، أصيل أبو بكر، نوال الكويتية، راشد الماجد، عبد الرب إدريس، عبادي الجوهر، ومحمد عبده".

وفي نهاية الليلة الساحرة، كشف الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن عن تفاصيل وأسرار خاصة في حياته، ومسيرته الفنية.