تراند اليوم : زوجة أحمد الفيشاوي بتغيظ المعجبين: جوزي وسيم

نشرت ندى الكامل (زوجة الفنان أحمد الفيشاوي)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها زوجها بـ نيو لوك من أحداث فيلمه الجديد «أشباح أوروبا»، المنتظر عرضه قريبًا.

وظهر أحمد الفيشاوي، في الصور التي نشرتها زوجته ندى الكامل، بشعر طويل نسبيًا ومصفف على الجانب الأيمن، وعلقت زوجته على الصور قائلًا: «مرحبًا يا وسيم».

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقيا لفيلم “أشباح أوروبا”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل “أشباح أوروبا”، المرة الأولى حمل اسم “حجر الإسكندر”، والثانية “عقده الخواجة” .

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.