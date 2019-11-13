تراند اليوم : رانيا يوسف بتجر شكل الجمهور : إشتموني

تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض مسلسلها “مملكة أبليس” وتتمنى تحقيقه النجاح.

قالت رانيا عن المسلسل خلال لقاء مع برنامج The insider بالعربي، إنها تحبه لعودة تعاونها مع محمد أمين راضي وطارق الجنايني، بالإضافة إلى الورق الجيد، ووصفته أنه من أجمل المسلسلات التي شاركت بها لأن قصته مختلفة وجديدة، مشيرة إلى أنها لا تقلق من فكرة عرض المسلسل عبر الإنترنت وكل ما يهمها أن يتابعه الجمهور ويعجب به.

وعن الانتقادات الي تواجهها كثيرا وجهت رسالة للجمهور قالت فيها: “أتمنى أعمالي تعجبكوا وتشتموني وتنتقدوني أعملوا اللي أنتوا عاوزينه أنا ما عنديش مشكلة”.

يشار إلى أن رانيا يوسف تنشغل هذه الأيام في تصوير فيلم “صندوق الدنيا”، ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة “KEMET Film