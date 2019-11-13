إميليا كلارك نجمة James Bond المقبلة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة إميليا كلارك عن نيتها بأن تصبح أول امرأة تجسّد دور شخصيّة جايمس بوند الشهيرة.

وأعلنت أنّها تودُّ أن تؤدي دور الجاسوس البريطاني الأسطوري، مع العلم أنّ دانيال كريغ يستعد لتوديع الشخصية بعد 13 عاماً.

ووفقاً لموقع METROالبريطاني عندما سئلت عن الموضوع، ردّت قائلةً: “أجل! بالطبع! فجايمس بوند هي شخصيّة قد طُبعت في عقول المشاهدين”.

لكن لا تزال فكرة أن تؤدي امرأة دور جايمس بوند مثيرة للجدل.