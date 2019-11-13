متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة إميليا كلارك عن نيتها بأن تصبح أول امرأة تجسّد دور شخصيّة جايمس بوند الشهيرة.
وأعلنت أنّها تودُّ أن تؤدي دور الجاسوس البريطاني الأسطوري، مع العلم أنّ دانيال كريغ يستعد لتوديع الشخصية بعد 13 عاماً.
ووفقاً لموقع METROالبريطاني عندما سئلت عن الموضوع، ردّت قائلةً: “أجل! بالطبع! فجايمس بوند هي شخصيّة قد طُبعت في عقول المشاهدين”.
لكن لا تزال فكرة أن تؤدي امرأة دور جايمس بوند مثيرة للجدل.
كانت هذه تفاصيل خبر إميليا كلارك نجمة James Bond المقبلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.