عاصي الحلاني: رغم الألم.. لن أتخلّى عن هواية ركوب الخيل

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّث فارس الغناء العربي عاصي الحلاني مرة جديدة عن الحادث الخطِر الذي تعرّض له خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه سقط حينها عن حصانه أثناء ممارسته رياضته المفضلة، ركوب الخيل.

وقال الحلاني في حديث لمجلة “لها”: “الحمد لله، لقد تماثلت للشفاء التام، ربما كانت المشكلة الصحية في الأيام الأولى التي تلت الإصابة، حين فقدت الذاكرة ليومين، وبدأت أسترجعها شيئاً فشيئاً. وأنا اليوم في أفضل حال، وأستعد حالياً لإحياء عدد من الحفلات الغنائية.

وسئل الحلاني عما إذا كانت هذه الحادثة المؤلمة ستدفعه إلى التخلي عن هوايته المفضلة. فأكّد قائلاً: “بالتأكيد لا، فركوب الخيل هوايتي المفضلة، وما من أحد يستغني عن هوايته، والخطر لا يقتصر على ممارسة الفروسية، إنما يمكن أن يتأتى من أي نشاط رياضي آخر”.