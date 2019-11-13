مدينة البندقية تغرق بالفيضانات.. أعلى مستوى منذ العام 1966 – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: بلغت الفيضانات في مدينة البندقية ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد فيضانات العام 1966 الكارثية.

وقد سجّلت المياه ارتفاعاً بنحو 1.87 متراً (ستة أقدام)، بحسب مركز رصد مياه المدّ.

وقال لويجي بروجنارو، عميد المنطقة، إنّ سبب هذا الوضع المأساوي هو التغيّر المناخي. ودعا من جديد إلى إنهاء مشروع 2003 الّذي طال انتظاره والّذي يهدف إلى بناء حواجز في مقابل الشاطئ في أسرع وقت للحد من الفيضانات الناجمة عن الرياح الجنوبية التي تدفع المد إلى البندقية مؤكّداً أنّ الفيضانات هذه ستترك آثاراً لن تُمحى.

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وقد أكّدت السّجلّات أنّ كنيسة سان ماركو قد غرقت بالمياه ست مرّات في غضون 1200 عام، أربعٌ منها وقعت في العشرين سنة الماضية.

وتأثر عدد من المحال التجارية وشركات الأعمال بشكلٍ سلبي فقد عامت الكراسي والطاولات خارج المقاهي والمطاعم. ومن جهة أخرى، حاول العمال في المحال التجارية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البضائع لحمايتها من المياه.