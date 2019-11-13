الأمير ويليام ينقذ كيت ميدلتون من زلّة قدم ويساندها

متابعة بتجــــــــــرد: حضر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون نشاطاً خيرياً في لندن للإحتفال بالمتطوّعين ولتشجيع منظمة “شاوت، Shout” الّتي تهدف إلى تأمين خدمات الدّعم في بريطانيا.

وكانت إطلالة كيت أنيقة وكاجوال بسروالٍ بنّي اللون، بعيداً عن فساتينها المميزة الّتي طالما ما ظهرت بها.

وعند مغادرتهما الحدث في مسرح المدينة الأبيض، تعثّرت كيت وزلّت قدمها بالكعب الأسود وهي في طريقها إلى السّيّارة.

وسرعان ما مدّ الأمير وليام يده لدعمها فتفادت كيث بذلك الوقوع على الأرض وتشارك الإثنان إبتسامة خجولة .

والجدير بالذّكر أنّه منذ ستة أشهر، عند الافتتاح الرسمي للمؤسسة الخيرية ، ناشد ويليام وكيت إلى جانب دوق ودوقة ساسكس ، البريطانيين لتكريس وقتهم للجمعيات الخيرية.