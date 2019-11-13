بعد إحياء ذكرى ضحايا الحروب.. الملكة إليزابيث تمتطي حصانها المفضل!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إحياء ذكرى ضحايا الحروب يوم الأحد ودخولها في نوبة بكاء، رصدت عدسات الكاميرا الملكة إليزابيث البالغة من العمر 93 عاماً وهي تمتطي حصانها الأسود في محيط قلعة وندسور.

وتجوّلت الملكة إليزابيث بين الأوراق الخريفية المتساقطة بصحبة مدرب الخيول الخاص بها تيري بندري، وكانت ترتدي وشاحاً أبيض اللون ومعطفاً أسود ونظارة شمسية.

ولطالما عُرفت الملكة إليزابيث بشغفها لركوب الخيل منذ سن الرابعة، وقد فازت بـ 534 سباقًا من بين 3205 سباقًا شاركت فيها خيولها.

وتجدر الإشارة أنّ الملكة إليزابيث قد حضرت قداس إحياء ذكرى ضحايا الحروب برفقة الأمير هارى وزوجته ميغان ماركل، والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، بالإضافة إلى عدد من القادة، على رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، وزعيم حزب العمال جيريمى كوربين.