ثعبان ضخم في منزل كيم كارداشيان.. ووالدتها توثّق الحادثة!

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت كريس جينر والدة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” من جوار منزل ابنتها أثار الذعر بين متابعيها.

وظهر في الفيديو الذي نشرته كريس ثعبان أناكوندا أخضر عملاق يبلغ طوله 15 قدمًا في الباحة الخلفية لمنزل كيم وهو حر طليق. وقالت أثناء تصوير الفيديو: “يجب أن أعود إلى منزلي فهذا الأناكوندا موجود الآن في منزل كيم”.

وأثار الفيديو حيرة المتابعين بشأن سر تواجد الأناكوندا في هذا المكان، مؤكدين خطورته خاصة في حال هجم على أي شخص. واقتربت كريس كثيرًا من الثعبان أثناء التصوير حتى أصبح واضحاً لمتابعيها.

والجدير بالذّكر أنّ الأناكوندا الخضراء تعتبر من أشرس الثعابين وواحدة من أثقل وأطول أنواع الثعابين في العالم.