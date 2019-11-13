ماجدة الرومي تقدّم أغنية “الأرض ستبقى عربية” بحضور حاكم دبي

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت السيدة ماجدة الرومي أغنية جديدة خاصة باحتفال “تحدي القراءة” الذي أقيم يوم الأربعاء في دبي. وبعنوان “الأرض ستبقى عربية”، أدت ماجدة الرومي الأغنية بالفصحى فيما كانت محاطة بأعلام الدول العربية على مسرح “أوبرا دبي”، وبحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. الأغنية الجديدة التي تشيد باللغة العربية، هي من كلمات وألحان مدحت العدل ومن توزيع ميشال فاضل.

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