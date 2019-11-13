أحلام نجمة حفل ختام معرض “أنا عربية” في السعودية

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام الحفل الختامي لمعرض “أنا عربية”، بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقدّم أحلام خلال الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه في المملكة باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت إدارة “موسم الرياض” عن الحفل من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، في إعلان رسمي جاء فيه: “تحت النجوم نختتم ونكرم نجومنا في معرض (أنا عربية) ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنان العرب أحلام”.

وفور طرح تذاكر الحفل هرع محبو أحلام لحجز أمكانهم، خاصةً أن أحلام تتمتّع بقاعدة جماهيرية ضخمة في المملكة العربية السعودية.

على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.