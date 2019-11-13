أنغام تصل الكويت استعدادا لحفلها الخميس المقبل

وصلت مساء اليوم الفنانة أنغام إلى مطار الكويت الدولي بصحبة راندا رياض مديره أعمالها، وذلك لإحياء حفل جماهيريا كبيرا يوم الخميس المقبل بفندق الجميرا بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

واستقبلها جمهورها الكبير بالمطار بالورود واحتشد جمهور حولها فور علمهم بوصول رحلة أنغام القادمة من القاهرة.

وتغنى أنغام بحفل الكويت باقة من أهم أغانيها على مدى مشوارها ما بين الخليجى والمصرى ومنهم "حالة خاصة جدا"، و"ياريتك فاهمنى" و"أكتب لك تعهد" و "سيدى وصالك" و"عمرى معاك" و" بين البينين".

الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 من حفلات المهرجان التي حققت صدى جيد.

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وانطلق 7 نوفمبر أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، بدار الأوبرا المصرية، وكان الكينج محمد منير نجم حفل افتتاح المهرجان. ويشارك في هذه الدورة، نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، أبرزهم محمد منير، أنغام، مدحت صالح، مي فاروق، الفنانة السورية أصالة، المطرب اللبناني عاصي الحلاني، وآخرون.

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