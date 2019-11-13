عروض نادي السينما المستقلة والإبداع في الإسكندرية السبت المقبل

القاهرة – لايف ستايل
يستأنف نادي السينما المستقلة بالأسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" فعالياته يوم السبت المقبل في تمام السادسة مساءً بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.
ومن المقرر أن يتم عرض كل من الفيلم التسجيلي "جوه الصندوق" تسجيلي إخراج "ايلاف خالد - ليلي شاهين" والفيلم الروائى القصير "التخته" للمخرج "عمرو وهبان" والفيلم الروائي القصير "واحد" اخراج محمد هاني، وفيلم أيام كالريحان إخراج "أية التركي - خشوع الجوهري".. الفيلم التسجيلي "بلاد الذهب" إخراج مروة الشرقاوي ،و فيلم ذاكرة تجريبي اخراج" خشوع الجوهري".
وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي "إسلام احمد علي" لمناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور.
يذكر أن نادي السينما المستقلة بالأسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
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