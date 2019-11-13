القاهرة – لايف ستايل دعا الفنان المسرحي أشرف عبدالباقي، جماهير المسارح، لأول ليلة من عرض مسرحية "جريما في المعادي" علي المسرح العربي بالرياض. وكتب أشرف عبدالباقي، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "بكرة أول ليلة عرض لمسرحية جريما في المعادي علي المسرح العربي بالرياض". مسرحية "جريما في المعادي"، تتناول فكرة وقوع جريمة قتل في حي المعادي يتم التحقيق فيها، مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية، وهي من تأليف henry lewisjonathansayer and henry shields، ومصمم الإضاءة مصطفي عزالدين، ومصمم الديكور محمود سامي، ومصممة الملابس هالة الزهوي، والمؤلف الموسيقي شادي عويضة، وإخراج الفنان أشرف عبدالباقي. Advertisements قد يهمك ايضاً: أشرف عبد الباقي يُجري اختبارات جديدة لتقديم شباب في "مسرح مصر" حامد الشراب يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبدالباقي يعرض "جريما في المعادى" في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.