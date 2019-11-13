شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل تأبين هيثم أحمد زكى بقصر السينما للسبت 23 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكى ليقام السبت 23 نوفمبر الجارى بدلا من يوم الأحد 17 نوفمبر، وذلك بناء على رغبة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التى طلبت حضور التأبين بقصر السينما .

وقال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس قصر السينما إن الحفل سيقام فى الثامنة مساء يوم السبت وذلك تحت عنوان "عاش يتيمًا ومات وحيدًا"، مشيرًا إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وأن هذا التأبين يأتى فى إطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذى رحل فجأة عن الحياة، وتسبب رحيله فى حزن عارم داخل الوسط الفنى بأكمله .

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وأذيع خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكى فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى، داخل فيلته، قبل ورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من خطيبة الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.