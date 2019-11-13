شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب العالمى مسارى يُحيى حفلا غنائيا بموسم الرياض فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مساري يوم السبت الموافق 23 نوفمبر حالي حفلا غنائيا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مع عدد كبير من الجاليات العربية، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

من ناحية أخرى شارك النجم مساري أغنيته "Roll With It" والتي جمعته بالمطرب محمد عساف والتي حققت أكثر من عشرة ملايين مشاهده فترة الماضية، وهو ما يؤكد شعبية مساري عربيًا.

يذكر أن مساري مغني البوب وآر أند بي والـ "هيب ـ هوب"، بدأت شهرته العالمية عام 2005 عندما أطلق ألبوماً بعنوان "مساري"، والذي حقق انتشاراً واسعاً في الشرق والأوسط.



