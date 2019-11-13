شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد استعدادا لتصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد صلاح حسنى التحضيرات والاستعدادات الخاصة بمسلسله الجديد الذى يعد أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه على الشاشات خلال منتصف شهر يناير المقبل.

وأعلن حسنى عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر" أنه يستعد لتصوير مسلسله الجديد، وكتب معلقا: "أتمنى من الله التوفيق في خطوتي القادمة إن شاء الله.. أيّام ونبدأ أول يوم تصوير..يا رب الأمور تسير أفضل مما نحلم به من أجل دخول البيت المصري والعربي بشكل وبصورة وبمادة محترمة.. يارب التوفيق".

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ويعقد حالياً مخرج العمل أحمد سمير فرج وحسام شوقي مدير عام شركة سينرجى والمنتج الفني مصطفى الغازولى وأحمد صلاح حسنى، والمؤلف محمد عبد المعطى جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على الملامح النهائية للشخصيات، حيث وضع مخرج العمل قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما يستقر فريق العمل على الملابس والديكورات وأماكن التصوير وخلافه، من أجل البدء فى تصويره مباشرة، بحد أقصى 20 نوفمبر الحالى.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد صلاح حسنى الدرامية، مسلسلا "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى وإسلام جمال وإدوارد وأحمد بدير وآخرين، وعرض فى شهر رمضان الماضى، إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج سينرجى، كما شرك فى بطولة مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.

كما يعرض حاليا لأحمد صلاح حسنى فيلم "الممر" ، والذى حقق نجاحاً كبيراً فى السينمات، وشارك فى بطولته أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، هند صبرى، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، وآخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.