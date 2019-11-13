شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تحتفل بعيد ميلادها فى الخليج 365.. "كل سنة وإنتى فنانة جميلة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الكبيرة لبلبة بعيد ميلادها اليوم الأربعاء، في ”الخليج 365”، حيث زارت مقر الجريدة وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن رئيس تحرير موقع "عين المشاهير"، وحرصت الفنانة الكبيرة على إلقاء نظرة على صالة التحرير ودورة العمل فى المكان، مشيدة بالصرح الكبير الذى تزوره لأول مرة.

وبمجرد دخول "لبلبة" إلى صالة تحرير الجريدة وجدت محررى الخليج 365 يستقبلونها بحفاوة كبيرة على الباب، مرددين "hapy birthday"، وسط سعادة كبيرة من لبلبة التى كادت تبكى من الفرحة، لتتفاعل هى الأخرى مع الأجواء وترقص مع الأغنية، وتؤكد أنها لم تحتفل بعيد ميلادها منذ سنوات طويلة وتحديداً منذ وفاة والدتها، ولكنها شعرت بسعادة كبيرة بالمفاجأة التى أعدت لها محررو الخليج 365.

واستكملت لبلبة احتفالها بعيد ميلادها وقطعت التورتة بمشاركة محررى قسم الفن، واسترجعت "لبلبة" فى ندوة فنية أقيمت لها، ذكرياتها منذ دخولها عالم الفن وتقديمها الاستعراضات فى طفولتها ولقائها بالفنان أنور وجدي لأول مرة وهى طفلة صغيرة، كما تطرقت لتجاربها مع كبار النجوم مثل عادل إمام وأحمد زكى ونور الشريف ومحمود عبد العزيز، وكيف استفادت من المخرجين الذين عملت معهم مثل عاطف الطيب ويوسف شاهين وحسن الإمام وحسين كمال وغيرهم.

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