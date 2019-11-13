بالفيديو: حبيب غلوم يكشف موعد ولادة زوجته هيفاء حسين لطفلهما الأول

كشف الفنان البحريني حبيب غلوم عن موعد ولادة زوجته هيفاء حسين التي أعلنت منذ أسابيع عن خبر حملها في طفلهما الأول معاً بعد مرور 9 سنوات على زواجهما.

وأعلن حبيب غلوم موعد ولادة زوجته النجمة البحرينية في تصريحاته لبرنامج “The Insider بالعربي”، حيث قال: “أتوقع إن شاء الله في بداية شهر ديسمبر.. يعني قد يكون إن شاء الله في 2 ديسمبر في اليوم الوطني”، وحول نوع الجنين قال الفنان الإماراتي: “والله لا أعلم توأم.. 4.. والله أنا من كتر ما أقول 4 أمي صدقت”.

أما عن الاسم الذي يمكن أن يطلقه على طفلته إذا أنجب فتاة، مازح الفنان الإماراتي قائلاً: “أنا لو بايدي أسميها الشارقة.. لأنه في اسم دبي موجود”.

وقد هنأ حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بمناسبة عيد ميلادها من خلال منشوراً عبر حسابه الرسمي على انستقرام، كتب فيه: “كل سنة وأنتي الطيبة والذوق”، لتعلق زوجته بعفوية قائلة: “حبيبي الطيبة والذوق كله تعلمته منك يا الغالي.. عساني ما انحرم منك ومن قلبك الحلو”.

وكانت النجمة البحرينية قد كشفت أوائل شهر أكتوبر الجاري عن خبر حملها من زوجها، لكنها لم تكشف عن نوع طفلها المنتظر.

الجدير بالذكر أن هيفاء حسين تزوجت الفنان حبيب غلوم عام 2010 ولم تنجب منه طوال فترة زواجهما، لكنها أعلنت مؤخراً عن حملها الأول منه، علماً بأنها كانت متزوجة من قبل ولديها ابن شاب يدعى سعد.