عمر طلعت زكريا يوجه رسالة لـ أحمد السقا بعد مواقفه الإنسانية

وجه عمر طلعت زكريا ابن الراحل طلعت زكريا رسالة للنجم أحمد السقا وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشيهر الانستجرام.

وكتبت "عمر" قائلا: "الصورة دي أنا فاكرها كويس وفاكر نظره السقا ليا وحزنه الشديد على صديق عمره اللي اتخطف من الدنيا.

وتابع: أحمد السقا مش بس عشره عمر وفي بيتنا من واحنا عيال صغيره أحمد السقا

جدع ورجوله ولو قولتله اي حاجه حرفيا هيقولك رقبتي ليك ده نموذج مش بيمثل أو بيعمل شو أحمد السقا أول واحد كان في العزا وآخر واحد مشي من العزا تسلم يا رجوله ربنا يرحمك يا حبيبي طيب الذكر".

ومن ناحية اخري يواصل النجم أحمد السقا من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" مع النجمة مني زكي.

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العنكبوت بطولة أحمد السقا ومني زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب واخروان واخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير.

ويشار ان اخر اعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع النجم أمير كرارة وغادة عادل واخراج أحمد خالد موسي.