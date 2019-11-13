شاهد.. في هذا المكان نسرين أمين قضت إجازتها

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة لها في مدينة أسوان وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهرت "أمين"، من خلالها وهي في حمام السباحة، وذلك ضمن إجازتها داخل أحد الفنادق بأسوان، Advertisements كما حازت الصور علي إعجاب جمهورها. كما حازت الصور علي إعجاب جمهورها. وكان آخر أعمال نسرين أمين فيلم ولاد رزق الجزء الثاني مع النجم أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا. فيلم "ولاد رزق 2" بطولة كلا من :أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، وكريم قاسم وتأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.

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