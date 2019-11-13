علي الحجار يفوز بجائزة قابوس للثقافة والفنون

أبدى المطرب على الحجار، سعادته عقب فوزه بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن مجال الكرب فى فرع الفنون. مؤكدًا أن الجائزة تتويج لمشوار يقترب من نصف قرن عاشها فى

محراب الفن.

وجاء اختيار الحجار للجائزة، بعد أن ارسل لهم السيرة الذاتية الخاصة به، والتى تضمنت ما يقرب من ثلاثة آلاف اغنية و

١٠٣ مسلسلات و٣٣ مسرحية غنائية بخلاف أعماله السينمائية والدرامية التى شارك بها.

وكان مركز السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التقديرية فى دورته الثامنة، أعلن أن الحجار فاز بالجائزة، التى تعتبر الثانية عالميا بعد نوبل، فى مجال الطرب العربى عن فرع الفنون.