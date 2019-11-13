مهرجان الموسيقى العربية يستثمر نجاحه بحفل شهري لكبار المطربين

بعد نجاح فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التى رفعت جميع حفلاتها لافتة «كامل العدد»، حيثُ وصل إجمالى إيراداته إلى نحو 8.5 مليون جنيه، وتعد الأعلى فى تاريخه، قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، اقامة حفل شهرى لاحد نجوم الغناء المصريين او العرب، وذلك بعد أن نجح المهرجان فى التقرب من ذائقة الجمهور وثقافته الحالية، مشيدة بدورة هذا العام، التى تميزت بمواكبة الحداثة والعصرية مع الحفاظ على الاصالة، كما عبرت عن فكرة تواصل الأجيال، حيث استضاف المهرجان مجموعة من الفنانين الشباب بجوار نجوم الطرب المصريين والعرب، مشيرة إلى أن المؤتمر العلمى المصاحب ناقش عددا من أهم قضايا الموسيقى والغناء المعاصر وخرج بتوصيات تعمل على اثراء المجال، ونوهت ان المسابقة المصاحبة نجحت فى اكتشاف مواهب واعدة تبشر بمستقبل مشرق للموسيقى والغناء العربى.

وكانت الفنانة السورية أصالة اختتمت الدورة ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية مساء أمس الأول، بقيادة المايسترو هانى فرحات، شدت فيها باقة من أجمل أغانيها منها صندوق صغير، بعدك عنى، مبقاش سر، الحقيقة، بناء على رغباتك، انا حبك، حاجة متخصكش،

بنت أكابر، مهتمة بالتفاصيل، يا عالم، المصطفى، بكرة احلى، جابوا سيرتى، يا مجنون، 60 دقيقة حياة.

وكان اليوم الختامى تضمن أيضًا حفلا للنجمة حنان ماضى بمعهد الموسيقى العربية، كما قدم على مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» النجم على الحجار فاصلًا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر وسبقه فاصل للفنانة ريهام عبدالحكيم.

وقد سلمت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا والمهرجان والفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر جوائز المسابقة المصاحبة.

يذكر ان مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفى للموسيقى والغناء التى اقيمت ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الاطفال و30 فى مجال العزف من ذوى القدرات الخاصة.

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فى مسابقة العزف على آلات التخت الشرقى، فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله (20 الف جنيه)، والمركز الثانى عازف الكمان امير شوقى

صليب (15 ألف جنيه)، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر (10 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتى العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض (5 آلاف جنيه).

وفى مسابقة الغناء للشباب، حصل على المركز الاول كنزى ترك من مركز تنمية المواهب (20 الف جنيه)، والمركز الثانى امنية أبوبكر (15 ألف جنيه)، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن احمد خليل (5 آلاف جنيه لكل منهما)، أما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 آلاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق.

وفى مسابقة الغناء للأطفال، فاز بالمركز الأول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب (10 آلاف جنيه) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالإسكندرية (7 آلاف جنيه)، والمركز الثالث ملك محمد فتحى من كورال أطفال الأوبرا (5 آلاف جنيه)، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا (5 آلاف جنيه).

وفى مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة من الشباب، حصدت المركز الأول مريم طارق من مركز تنمية المواهب (10 آلاف جنيه)، المركز الثانى مصطفى أحمد من مركز الحفنى (7 آلاف جنيه)، المركز الثالث تامر نبيل من مركز تنمية المواهب) 5 آلاف جنيه)، أما الأطفال فاز بالمركز الاول عاصم محمد (7 آلاف جنيه)، المركز الثانى مهند عماد الدين من مركز تنمية المواهب (5 آلاف جنيه).