فيديو .. أنغام تصل الكويت لإحياء حفل ضخم

نشرت الفنانة أنغام فيديو لها بعد وصولها لدوله الكويت لاحياء حفل غنائي ضخم وذلك غدا بفندق الجميرا بالكويت. ومن المفترض ان يشهد الحفل عدد كبير من الجمهور العربي والمصري. من الجمهور العربي والمصري. ومن ناحية اخري تواصل انغام من تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه العام المقبل 2020. Advertisements ويشار ان اخر ألبومه لانغام ألبوم "حالة خاصة جدا" من انتاج شركة روتانا والذي حقق نجاحا كبيرا.

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