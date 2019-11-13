شاهد .. بناقصه .. أحدث أعمال مصطفي حجاج

طرح المطرب مصطفي حجاج أغنية جديدة تحمل عنوان "بناقصه" من ضمن ألبومه الجديد "هتزهزه" وذلك عبر موقع الفديوهات الشهير اليوتيوب. أغنية "بناقصه": من كلمات الشاعر محمود عبد لله وألحان محمدي وتوزيع موسيقي أحمد أمين وهندسة صوتية هاني محروس وتريات أحمد حسن فكري وجيتار مصطفي اصلان. حسن فكري وجيتار مصطفي اصلان. Advertisements مصطفى حجاج يطرح ألبوم "هتزهزه" يذكر أن الفان مصطفى حجاج طرح مؤخرا العديد من أغاني البومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

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