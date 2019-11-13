سالى عبد السلام برفقة محمد منير : "انت في حتة تانية خالص بحبك"

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صور تجمعا مع النجم الكبير محمد منير وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفديوهات الانستجرام. وعلقت "سالي" علي الصورة قائلة:" الكينج محمد منير شرف ليا انى اشوفك واقابلك واقعد معاك والله من احلى الحاجات اللى حصلتلى يا كينج الملك فى حتة تانية خالص بحبك جداً ربى يحميك ويخليك لينا شكرا سرسورة انك عرفتينى على عمك". من احلى الحاجات اللى حصلتلى يا كينج الملك فى حتة تانية خالص بحبك جداً ربى يحميك ويخليك لينا شكرا سرسورة انك عرفتينى على عمك". Advertisements ويستعد "منير" من طرح باقي أغنيات ألبومه الجديد "وطن" وذلك خلال الفترة القادمة. ويشار ان اخر اعمال محمد منير بعنوان "مهموم" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد ابراهيم.

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