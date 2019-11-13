فيديو.. جي لين يطرح Wonderland

طرح النجم العالمي جي لين أحدث كليباته بعنوان "Wonderland"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن النجم العالمي جي لين طرح مؤخرًا كليب بعنوان "Twilight"، وكسر الكليب حاجز الـ 142 مليون نسبة مشاهدة.

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