فيديو.. سيلين ديون تطرح Courage

طرحت الفنانة العالمية سيلين ديون أحدث كليبتها بعنوان "Courage"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن الفنانة العالمية سيلين ديون طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Imperfections"، وكسر الكيب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة. Advertisements يذكر أن الفنانة سيلين ديون طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "Lying Down"، وكسر الكليب الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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