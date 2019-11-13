ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية كارول سماحة ووسام حنا وداليدا خليل ينعون شهيد الثورة علاء أبو فخر بكلمات مؤثرة فنانة مصرية شهيرة تهاجم محمد الشرنوبي وتدافع عن سارة الطباخ- بالصورة خاص الفن- نينا عبد الملك حامل بطفلها الاول‎ خاص الفن - عابد فهد يقف أمام كاميرا شقيقه للمرة الخامسة كارين رزق الله تدافع عن الثورة اللبنانية وتتحدث عن الإقتصاد فنانة تكشف انها حلمت بـ هيثم أحمد زكي في قبره وهذا ما قالته له المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": نجمة "ستار أكاديمي" حامل بطفلها الأول.. وفنانة تحلم بـ هيثم أحمد زكي وهذا ما كان يريده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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