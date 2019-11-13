هالة سرحان أول إمراة عربية تخضع لحقن البوتوكس على الشاشة.. وتزوّجت مرتين ولها شقيقة توأم

ميرنا وليد - بيروت - ​هالة سرحان​إسم لمع في عالم الصحافة المصرية وفي العالم العربي أيضاً، بسبب جرأتها التي يشهد لها الكثيرون عبر تناولها مواضيع حساسة، أو عبر خطوات وتصريحات نارية.

هي من مواليد 1 أيلول/سبتمبر عام 1952، تترأس قطاع الإنتاج والتوزيع بشركة ​روتانا​، كما هي المدير العام لستوديوهاتها.

بداياتها في مجال الاعلام

بدأتهالة سرحانالعمل في مجال الإعلام في القسم العربي من إذاعة صوت أميركا كمذيعة، إلا أنها إنتقلت بعد فترة للعمل في قسم المراسلين ضمن صحيفة الشرق الأوسط ومجلة سيدتي، ثم في مجلة كلام الناس التي كان يملكها آنذاك زوجها السابق ​عماد الدين أديب​.

في عام 1972 عملت كمذيعة الأخبار باللغة الانجليزية وقدمت عدداً من البرامج في التلفزيون المصري لتغادره عام 1976.

هالة سرحانإسم كبير في عالم الإعلام وشغلت مناصب كبيرة ومهمة، وهي منصب رئيس تحرير مجلة سيداتي سادتي، ومدير عام المكتب الاعلامي لشبكة راديو وتلفزيون العرب ونائب رئيس تحرير مجلة كل الناس، ونائب رئيس تحرير مجلة سيدتي.

كما عملت في عدة مجلات وقنوات فضائية مثل ​قناة art​ فقدمت عدة برامج، منها برنامج "يا هلا"، ثم انتقلت إلى قناة دريم 2 التي ترأستها وقدمت فيها برنامج "في الممنوع" السياسي، وبرنامج "​هالة شو​" وهو برنامج ترفيهي.

ثم انتقلت إلى قناة روتانا سينما التي كانت ترأسها، وقدمت فيها برنامج "​السينما والناس​" كما أسست كذلكقناةروتانا زمانوقدمت على شاشات روتانا 6 برامج تلفزيونية هي: "هالة شو" و "جانا الهوا" و "الناس والصيف" و "السينما والصيف" و "خمس نجوم" و "الهوا هوانا"، انتقلت إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال إل بي سي حيث قدمت بها برنامج "قناة خمس نجوم".

بعد ثورة 25 يناير في مصر عادتهالة سرحانعبر برنامج "ناس بوك"، الذي حملت فيه مهمة معالجة القضايا السياسية.

لديها شقيقة توأم لكن لا تشبهها!

صرحت هالة سرحان في عدة لقاءات أن لها شقيقة توأم لكن لا تشبهها بتاتاً، مشيرة إلى أنها صاحبة الابتسامة والضحكة منذ صغرها. لم تظهر شقيقتها على الشاشة وظلت غامضة بالنسبة للمشاهدين.

تحب القراءة كثيراً وتمتلك حوالى 4000 كتاب

تحب هالة سرحان القراءة كثيرة، وبداية حبها كانت في قراءة الجرائد، وعند بلوغها الـ9 من العمر، قامت بالقراءة للعديد من الكتاب المعروفين منهم إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وتمتلك حوالى 4000 كتاب وعندما انتهت من قراءتهم قامت بالتبرع بهم.

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جرأة هالة سرحان توصلها الى المحاكم

عام 2007، تعرضتهالة سرحانلانتقادات عديدة وصلت الى حد المحاكم بسبب حلقة ضمن برنامجها تناولت فيها موضوع بائعات الهوى في مصر فاتهمت بالإساءة الى سمعة المصريات خاصة أنها مثّلت حالة وزيّفتها، عن طريق تأجير الفتيات لكي يظهرن كفتيات ليل في البرنامج تحت أسماء مستعارة على أن يتم إخفاء ملامحهن تماماً، الا ان هذا الموضوع لم يتم. هذه الحلقة دفعتهالة سرحانلمغادرة مصر فكانت تقيم في الولايات المتحدة وتتنقل بين بيروت ودبي.

هالة سرحان أول امرأة حقنت نفسها ب​البوتوكس​ على الهواء

صرّحتهالة سرحانأنها مع إجراء ​عمليات التجميل​ خاصة عندما تتقدم في العُمر، وقالت إنها أجرت لنفسها عمليات تجميل وتخضع لعملية تقشير للوجه مرتين في العام، وقد يكون هذا سببًا في عمل الكولاجين.

واكدت أنها أول امرأة حقنت وجهها بالبوتكس في العالم العربي والشرق الأوسط، وكان ذلك أمام المشاهدين، إلا أنها حذّرت من كثرة حقن البوتكس التي لا تجعل المرأة قادرة على التعبير عن مشاعرها بالضحك أو الغضب أو الحزن.

حياة هالة سرحان العاطفية: تزوجت مرتين ولها ابن واحد

لهالة سرحان إبن وحيد من زيجتها الأولى من الإعلامي المصري عماد الدين أديب، وقالت إنه حصل على درجة الماجيستر في السينما من الولايات المتحدة الأميركية ويعيش هناك.

والزيجة الثانية من عالم الفضاء المصري الدكتور طلال عبد المنعم واصل في عام 2002، وصرحت في مقابلة خاصة إنهما التقيا في الطائرة عندما كان يجلس إلى جوارها، وتم التعارف بينهما.