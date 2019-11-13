شهد ياسين تزوّجت مرتين وإتُهمت بالغرور.. وشُبهت بـ آيشواريا راي

ميرنا وليد - بيروت - في الثامن والعشرين من آب/أغسطس عام 1983 ولدت الممثلة العراقية ​شهد ياسين​ في مدينة البصرة جنوب العراق، وإسمها الحقيقي هناء ياسين محيبس، درست في مدرسة دجلة والرصافي ب​الكويت​، وتخرّجت من كلية الآداب أيضا، حيث كانت تعيش مع أسرتها خاصة وأن امها كويتية .

ولكن بعد الغزو العراقي للكويت قرر والدها العودة لوطنه في العراق، ليتم الانفصال بين والديها فبقيت هي مع والدتها في الكويت، وانقطعت علاقتها بوالدها منذ كانت في الثامنة من عمرها، خصوصاً بعد زواج والدتها مرة أخرى وعيشها معها، بينما سافر أخوتها رائد وأحمد الى ​السويد​، وتزوجت شقيقتها هيفاء وعاشت في ​الأردن​، بالإضافة لأشقائها من والدتها من زوجها الثاني.

البداية وأكثر من خمسين عملاً

ظهرت موهبة التمثيل لدى شهد ياسين وهي طفلة صغيرة، فكانت تشارك في الأعمال التمثيلية التي تقام في المدارس، وفي عام 1999 بدأت مشوارها في عالم التمثيل من خلال مسلسل حكايات كويتية، والذي قدمته في الدراما الكويتية قبل أن تنطلق بسرعة نحو عالم الشهرة والنجومية، لتشارك في أكثر من خمسين عملاً منها: "الحريم وفتتك 2000 وبعد وللحياة وجه آخر وعليك سعيد ومبارك وعائلة معجب العربية وعندما تغني الزهور وغلطة عمر ونجمة الخليج وبلا قيود والدروازة ونعم ولا وأوه يامال وزهور عمري وظل الياسمين وهديل الليل وما أصعب الكلام وريح الشمال وقصة هوانا وصعب المنال ومحال وأهل الدار وامرأة مفقودة وسيل وهيل والتاسع من فبراير والعاصفة ومسألة وقت وجنة أهلي". ومن مسرحياتها "سنطرون بنطرون وسوق شرق وتلي تبيسط، وقدمت أيضاً أفلام منها "الدنجوانة وحنين، ودائماً ما تقول شهد بأنها لا تهمها النجومية وأن تصعد بسرعة الصاروخ، ولكن ما يهمها هو أن تترك بصمة بما تقدمه من أعمال، كما عملت كممثلة في فيديو كليب مع ​فايز السعيد​ ومع الفنان ​محمد عبده​.

رفضت اسمها كي لا يجلب لها النحس

أطلقت شهد ياسين على نفسها اسم شهد بدلاً من اسمها هناء، والذي اعتبرته أنه يجلب لها النحس خصوصاً أن إسم الانسان ينعكس على حياته.

إتُهمت بالغرور وشبهت بالهندية ​آيشواريا راي​

واجهت شهد ياسين اتهامات بأنها فنانة مغرورة، وفي لقاء لها بررت هذا الأمر بأن السبب وراءه أجرها المرتفع ولكنه أمر منطقي، لأنها تعمل منذ 11 عاما، ولكن أجرها يعتبر عادياً وهي شخصية غير مغرورة.

كما واجهت شهد ياسين أيضاً شائعات حول جنسيتها إذا كانت قطرية أو إماراتية أو كويتية أو هندية، وعلقت عليها بأن من شبهوها بالممثلة الهندية آيشواريا راي ظنوا أن والدتها هندية وهو غير صحيح، فوالدتها كويتية وهي إبنة الكويت ولكنها قالت إنه يسعدها تشبيهها بآيشواريا راي لكونها ملكة جمال العالم، ولكنها عادت لتقول إنها لا تتشابه معها سوى في منطقة العيون.

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فتوى لتجميل انفها

حصلت شهد ياسين على فتوى من رجل دين من اجل أن تقوم بإجراء جراحة تجميلية لأنفها، وبالفعل قامت بتعديل بسيط في الأنف ، فهي ضد من يقوم بعمليات تجميل ليصبح شبه الفنانين والفنانات لأنه حرام تعديل في خلق الله وبررت زياراتها لعيادات التجميل بأنها تذهب للعناية بأسنانها أو تنظيف بشرتها فقط وأمور اخرى بعيداً عن طبيب التجميل ونفت تماما بانها لم تقم بنفخ شفاهها لرفضها أن تغير في خلقة الله.

1000 دولار يومياً

في تصريحات لها عن مصروفها اليومي، قالت شهد ياسين إن الأمر يعتمد على عدة أمور، لكن المتوسط هو ألف دولار تقريباً في اليوم.

تزوجت مرتين

تزوّجتشهد ياسينمن دون أن تكشف أي تفاصيل وقتها عن حياتها الخاصة، ولكنها بعد سنوات كشفت عن انفصالها لتعود وتعلن زواجها مجدداً عندما احتفلت عام 2019 بزواجها للمرة الثانية، واحتفلت بزفافها مجدداً من المنشد والملحن عادل الكندري، وقد تألقت بفستان من تصميم الكويتي يوسف الجسمي والماكياج لخبيرة التجميل آلاء دشتي .

وفاة والدها بعد رحيل والدتها بعام

في 1 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 توفيت والدة شهد ياسين السيدة شكرية صالح مهدي، وهو ما جعلها تشعر بحالة حزن شديدة لتعلقها الشديد بوالدتها، وبعدها بعام توفي والدها في 27 آب/أغسطس عام 2017، وأعلنت الخبر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.