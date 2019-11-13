تراند اليوم : مايا دياب تجنن لوكاندة الأوباش في طابا

أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلًا كبيرًا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، وسط حضور العديد من محبيها وجمهورها، ووصلت «مايا» إلى مقر الحفل، وصعدت إلى المسرح وسط صيحات وتصفيق الحضور، ثم غنت العديد من أشهر أغانيها، وسط أجواء من التفاعل بين الحضور، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، وحرصت على التقاط الصور السيلفى والتذكارية مع جمهورها.

من ناحية أخرى، تستعد «مايا» لتقديم أولى تجاربها المسرحية مع الفنان حسن الرداد، والتى تحمل اسم «لوكاندة الأوباش»، ويجرى حاليًا الاستعداد لبدء البروفات الخاصة بها، ويضم العمل المسرحى عددا كبيرا من الفنانين، منهم ماجد المصرى، هالة فاخر، حمدى الميرغنى، أوس أوس، نجما فرقة مسرح مصر، وإيمان العاصى، وسعد الصغير.

العرض استعراضى غنائى، ويبدأ خلال موسم الرياض، الشهر المقبل، لمدة ثلاث ليال على مسرح بكر الشدى، كما يجرى عرضها فى مصر.