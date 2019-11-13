تراند اليوم : الأوبرا المصرية تعرض فيلم وثائقي بعنوان “السلام عليك يارسول الله”

تعرض دار الأوبرا المصرية، في 7 مساء بعد غد الجمعة على المسرح الصغير، الفيلم الوثائقي “السلام عليك يا رسول الله” الذي يعرض لأول مرة كاملا في مصر، وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف الشريف.

والفيلم من إنتاج وإخراج الفنان مجدي إمام، وتصوير أيمن أبو المكارم، وموسيقى عمر خيرت وتعليق صوتي للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ويتناول رحلة نقل المقتنيات الخاصة والمنسوبة للنبي الكريم حتى استقرار بعضها في مسجد الحسين.

ويسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور علي جمعة،والدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمي لدار الإفتاء المصرية، والدكتور جمال عبدالرحيم الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى جانب افتتاح معرض صور فوتوغرافية للفنان أحمد المغربي تتناول مشاهد من الفيلم وعرض عدد من كتب التراث التي استلهمت منها الأحداث، كما يتخلل الأمسية فقرة للإنشاد الديني وتكريم لصناع الفيلم إلى جانب عدد من الشخصيات التي قدمت الدعم لعرضه كاملا بمصر لأول مرة.

يذكر أن الفيلم الوثائقي “السلام عليك يا رسول الله” تمت ترجمته إلى 5 لغات هي (الإنجليزية، الفرنسية، الأوردية، المالايو، والتركية)، ويعد الأول من سلسة أفلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدى إمام.