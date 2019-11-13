شاهد .. ريهام سعيد تنشر صورة لها وهي في سن ال 19

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:58 مساءً - نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها هي بعمر التاسعة عشر .

وظهرت ريهام سعيد في الصورة وهي مرتدية فستانا وذات شعرا منسدلا .

وعلقت ريهام على الصورة متحدثة بسخرية عن هوايتها في التمثيل والرقص الإيقاعي فقالت : ” كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من ‏قرايبنا بيجي البيت ” .

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وقامت ريهام سعيد بإغلاق خاصية التعليقات ومنعتها على هذا المنشور .