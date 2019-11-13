كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:58 مساءً - أعلن اليوم موقع ” عدن الغد ” عن وفاة الحاج ” أحمد محمد جعبل الخليفي ” يوم أمس الثلاثاء والذي يعتبر أكبر المعمرين في اليمن عن عمر يناهز 137 عاما .
يذكر أن الخليفي من محافظة ” شبوة ” تحديدا من قرية ” باكبيرة ” إحدى قرى مدينة عتق .
وتوفي أحمد الخليفي وله من الأولاد والأحفاد 183 فردا .. وكان قد تزوج اثنتين فقط طوال حياته .
وحتى لحظة وفاته وكان يتمتع المعمر اليمني بصحة جيدة وكان يقوم بخدمة نفسه .. حيث يعد من الشخصيات النادرة التي عايشت المراحل التاريخية والمفصلية التي تشهدها البلاد .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أكبر معمر في اليمن عن عمر يناهز 137 عاما .. مخلفا 183 نجلا وحفيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.