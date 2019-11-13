وفاة أكبر معمر في اليمن عن عمر يناهز 137 عاما .. مخلفا 183 نجلا وحفيدا

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:58 مساءً - أعلن اليوم موقع ” عدن الغد ” عن وفاة الحاج ” أحمد محمد جعبل الخليفي ” يوم أمس الثلاثاء والذي يعتبر أكبر المعمرين في اليمن عن عمر يناهز 137 عاما .

يذكر أن الخليفي من محافظة ” شبوة ” تحديدا من قرية ” باكبيرة ” إحدى قرى مدينة عتق .

وتوفي أحمد الخليفي وله من الأولاد والأحفاد 183 فردا .. وكان قد تزوج اثنتين فقط طوال حياته .

وحتى لحظة وفاته وكان يتمتع المعمر اليمني بصحة جيدة وكان يقوم بخدمة نفسه .. حيث يعد من الشخصيات النادرة التي عايشت المراحل التاريخية والمفصلية التي تشهدها البلاد .