كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:58 مساءً - نشرت الفنانة ” ريهام حجاج ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها لأحدث نيولوك قامت بإجرائه مؤخرا . حيث ظهرت ريهام حجاج في الصورة بشعر أصفر كيرلي وارتدت عدسات عيون باللون الأخضر . وكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي .. قمرات ” . ونالت الصورة إعجاب الكثير من محبي ومتابعي ريهام حجاج .. فيما علق البعض عن مفاجئتهم بالإطلالة الجديدة لها . Advertisements والتي ظهرت بها تشبه إلى حد كبير الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” وأن هناك تغيرا كبيرا في ملامح ريهام حجاج مشيرين إلى أنه من الواضح خضوعها لعمليات تجميل . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تظهر بإطلالة جديدة تتحول بها لسوزان نجم الدين !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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