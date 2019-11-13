اصالة توجه التحية لوالدتها بختام مهرجان الموسيقي وتحذر : محدش يعاكسها

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

اصاله

قدمت المطربة اصالة بحفل ختام مهرجان الموسيقي العربية اغنية المصطفي كلمات مصطفي حسن والحان سامح كريم وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف، ثم وجهت اصالة التحية لوالدتها وطلبت من الجمهور التصفيق لوالدتها التي تجلس بين الحضور، وحذرت اصالة الجمهور قائلة محدش يعاكسها اللي هيعاكسها حسابه مع انس اخويا.



وقدمت اصالة ايضا اغنية جابو سيرته كلمات عبد الرحمن محمد والحان مدين.

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وقد قدمت اغنيات يا مجنون كلمات وائل هلال والحان محمد ضياء ونكتة بايخة كلمات عبد الحميد الحباك والحان ايهاب عبد الواحد وستين دقيقة حياة كلمات باسم عادل والحان محمد رحيم وخانة الذكريات كلمات نور الدين محمد والحان مصطفي العسال.

مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذى أختتم فعالياته آمس الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى وغيرهم.