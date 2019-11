في عيد ميلاده .. شاهد جيرارد باتلر قبل الشهرة حتي الآنفي عيد ميلاده .. شاهد جيرارد باتلر قبل الشهرة حتي الآن

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يحتفل اليوم النجم جيرارد باتلر بعيد ميلاده الـ 49 وسط احتفاء من كافة محبيه حول العالم بعدما قدم سلسلة من أهم الأعمال خلال السنوات الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوي الإيرادات، وذلك منذ ظهوره على الساحة الفنية في هوليود منذ عام 1997، .. ومن أبرز أفلامه Gods Of Egypt، The Games Of Their Lives،One More Kiss، The Ugly Truth وغيرهم.