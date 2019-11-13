شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده .. شاهد جيرارد باتلر قبل الشهرة حتي الآنفي عيد ميلاده .. شاهد جيرارد باتلر قبل الشهرة حتي الآن والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 جيرارد باتلر يحتفل اليوم النجم جيرارد باتلر بعيد ميلاده الـ 49 وسط احتفاء من كافة محبيه حول العالم بعدما قدم سلسلة من أهم الأعمال خلال السنوات الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً على مستوي الإيرادات، وذلك منذ ظهوره على الساحة الفنية في هوليود منذ عام 1997، .. ومن أبرز أفلامه Gods Of Egypt، The Games Of Their Lives،One More Kiss، The Ugly Truth وغيرهم.

Advertisements Gerard Butler جيرارد الذي ولد زي النهارده ويقترب من عامه الخمسين يعتبر من أكثر نجوم هوليود وسامة، مما خلق له شعبية كبيرة أيضاً، .. وبالتالي نتعرض في عيد ميلاده إلي فيديو لا يتعدي اربع دقائق يخلص حياة نجم هوليود ويظهر فيه كافة اللوكات الذي قام بها سواءًا قبل الشهرة وحتي الآن.

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