كيف دعم نجوم طرب لبنان ثورتهم ورأيهم بالأحداث فى بلادهم.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

عاصى الحلانى ورغاب علامه ومروان خورى

عبر عدد من المطربين عن آرائهم فيما يحصل من انتفاضة الشعب اللبناني على رجال الدولة بكل أطيافها، مطالبين بالتغيير، والتي شملت كل أنحاء البلاد، فمنهم من نزل إلى الميدان، ومنهم من دعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي خلال السطور التالية يرصد "عين" عن أراء وكيف أثرت الثورة في حياتها بتصريحات خاصه.



راغب علامة:

الفساد المستشري في لبنان والاقتصاد المنهار بسبب الفساد وسبب الطائفية هو ما يجعلني ارفع الصوت عالياً بوجه السياسيين وزعامات الطوائف، لكي ينتبهوا لأن البلد سينهار؛ لو لم يستفيقوا من هذه الغيبوبة، ومن الواضح أن القرارات السياسية هي قرارات لتدمير المواطن والبلد، ولا هناك من يحاسب أي سارق من أركان الدولة.

راغب علامة

عاصي الحلاني:

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لا أريد التعليق على هذه الأحداث السياسية، والخوض فى هذه المنطقة، وكل ما أريد قوله هو: الله يحفظ لبنان وشعبه، وأتمنى أن تنتهى الأحداث بما فيه صالح البلد الذى عاش سنوات عديدة فى حروب وأحداث عصيبة.

عاصى الحلانى

سعد رمضان:

كما قال سعد رمضان أنه لم يؤثر ما يحدث ففي لبنان حاليا على الفن، فمن أول يوم وأنا أساند المتظاهرين في مطالبهم المحددة في مناهضة الفساد الذي لحق بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.

سعد رمضان

مروان خورى:

كل التغييرات التي تسير على الأرض من الشعب اللبناني الذي خرج بعفوية كانت نتيجة تغييرات بالحالة الاقتصادية والسياسية بالمجتمع، لم أريد الحديث عن هذا الأمر كثيرا، لأن الثورة ما زالت مستمرة، ولكنى أقول: "الله يحمى لبنان"، فأنا أتمنى أن يصل الحال بالشكل الذي نريده فالأمور ليست سهلة، فالوضع الاقتصادي بلبنان صعب والتركيبة السياسية لبلدنا ليست سهلة فبها توازنات معينة، فأنا أتمنى أن تكون النتائج على قدر آمال المواطنين.

مروان خورى